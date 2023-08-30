لجنة الأشغال لشركة ""إنكريبت": افتحوا النافعة وإلا سنتجه الى القضاء

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الإدارات المختصة.

اثر الجلسة، قال النائب عطية: “جلستنا اليوم كانت نتيجة وقف أعمال مرفق عام، هو مرفق النافعة. والمواطنون يعانون منذ مدة ونحن في أمس الحاجة الى الأموال واستوضحنا الكثير من المواضيع. كنا أمام شركة تعمل منذ سنوات من دون مناقصة وبلا عقد على جدول أسعار لا نعرف كيف هيكليتها وكيف أتت، وكنا أمام صدمة وبعد البحث المستفيض اخذنا النواحي الفنية وخرجنا بنتيجتين:

أولا: تأليف لجنة تقصي حقائق يرأسها النائب إبراهيم منيمنة ومتابعة تفاصيل العقد حيث أساس الكارثة.

ثانيا: كيفية تيسير العمل. هناك عريضة قضائية ستتم متابعتها للضغط على القضاء. ونحن نبحث عن بديل لتستلم مكان الشركة الحالية “إنكريبت”.

وختم عطية: “هذه حقوق للناس واستغلال لخبراتنا. هذا موضوع لا نستطيع ان نستهين فيه نحن متضامنون ومتعاونون لاستكمال البحث في هذا الموضوع، لان هناك اذى للدولة والناس، واذا لم تبدأ شركة “إنكريبت” بالعمل غدا، فنصيحة لهم افتحوا النافعة والا سنتجه الى القضاء”.