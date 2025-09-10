لجنة الإدارة والعدل: لتوخي المصداقية في نقل الأخبار

توقّفت لجنة الادارة والعدل النيابية في بيان “عند الحملة المغرضة التي تتناول مسار عملها في درس اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي باشرت به في جلسات متتالية بهاجس الحفاظ على حرية الاعلام وتعزيزها واستقلالية الهيئة الوطنية للإعلام وهو هاجس مشترك مع وزير الإعلام الدكتور بول مرقص الذي أعلن أمام اللجنة تمسّكه بالروحية عينها مؤكّداً أنه لم ولن يتقدّم مطلقاً بأي ملاحظات من شأنها أن تعوق هذا المسار أو تؤخر إقرار القانون”.

أضاف البيان: “ورغم ذلك، ورغم توضيح رئيس اللجنة الأستاذ جورج عدوان اليوم، ومعه وزير الإعلام، في قاعة الصحافة في مجلس النواب، لهذه الجهة، لا تزال الحملة أعلاه مستمرة. عليه، تدعو اللجنة المواقع الاعلامية الى توخّي المصداقية في نقل الأخبار، واستقاء الاخبار من اللجنة وليس من جهات قد يكون لها أهداف مغرضة، وتؤكّد أن الأخبار الملفّقة والرامية الى حرف وتحوير مسار عمل اللجنة، ستزيد من حرصها وتمسّكها بالحفاظ على حرية الإعلام وتعزيزها وحماية الصحافيين من أي ملاحقات أو توقيفات كيدية أو احتياطية ولّى عليها الزمن الى غير رجعة”.