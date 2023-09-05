"مكتومو القيد" على طاولة بحث لجنة الإدارة والعدل.. ما مصيرهم؟

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب أشرف بيضون، والنواب: بلال عبدالله، جورج عقيص، غادة أيوب، علي حسن خليل، علي خريس، عماد الحوت، غازي زعيتر، وحسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، أمين شري، فراس حمدان، محمد خواجة، اديب عبد المسيح، حليمة قعقور وملحم خلف.

وصدر بيان عن اللجنة ، أشار إلى أن “اللجنة درست خلاله جدول اعمالها المقرر، فبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر 12/12/2002 (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، فاطلعت على ملاحظات لجنة الصحة النيابية، ولما تبين للجنة أن نقابة الممرضات لم تنه دراستها الاكتوارية حول بعض الملاحظات التي سبق للجنتي الإدارة والعدل والصحة النيابيتين، قررت اللجنة تأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة”.

وأضاف البيان، “إنتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد”.

وتابع، “كان سبق للجنة أن درست الاقتراح المذكور واطلعت على ملاحظات وزارة العدل، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح كما بملاحظات الوزارة، وقد تبين للجنة أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدرس وقررت تأجيل البت فيه الى جلسة لاحقة وفي انتظار بعض الملاحظات من الجهات المعنية”.

وختم، “نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح قانون الإعلام فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة”.