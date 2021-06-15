لجنة الإرشاد الصحي والتربوي في الدوام المسائي للمجذوب: إنصافنا حق

وجهت لجنة الإرشاد الصحي والتربوي المستعان بهم في الدوام المسائي كتابا إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، شكرت له فيه جهوده لإعطائهم جزءا من حقوقهم للعام 2019 – 2020.

وقالت في بيان: “نحن المرشدين والموجهين منعنا من إعطاء حصصنا اللاصفية خلال فترة التدريس عن بعد، ما يجعلنا نتقاضى ربع قيمة العقد أو نصفه ويختلف ذلك باختلاف توزيع الحصص علينا. لماذا تحملوننا ثمن وضع خارج عن إرادتنا فنحن لم نتخلف عن أداء واجبنا. لماذا نعاقب بحرماننا من حقوقنا التي نعتاش منها نحن وعائلاتنا وكنا قد رتبنا التزاماتنا ومسؤولياتنا على أساسها؟ مع العلم ان معظمنا أدى واجباته الإدارية من دون مقابل خلال فترة التدريس عن بعد لأن ضميرنا المهني يلزمنا بذلك”.

أضافت: “معالي الوزير، في العام الدراسي 2016- 2017 كنا نتقاضى حصصنا بالدولار الأميركي أي ما يعادل عشرة دولارات للحصة الواحدة. وفي العامين المنصرمين أعطتنا وحدة التعليم الشامل مستحقاتنا بالليرة اللبنانية اي ما يعادل دولارا واحد للحصة. جئناك بكتابنا هذا ليصار الى إعادة النظر في ملف المرشدين الصحيين والموجهين التربويين لأنه ما زال تحت خط الظلم والغبن. ونطالب بإنصافنا من خلال إعادة قبض مستحقاتنا بالدولار الأميركي و باحتساب عقدنا كاملا وعدم تحميلنا عقوبة لا نستحقها على ذنب لم نقترفه. سنواصل يا معالي الوزير قرع بابكم لإيماننا أولا بعدالتكم ولأننا أصحاب حق لن ننام على ضياعه”.