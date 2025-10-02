لجنة الإعلام والاتصالات تبحث تأثير ستارلينك على قطاع الاتصالات

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة صباح اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور مقررها النائب ياسين ياسين وأعضاء اللجنة: نقولا الصحناوي، بوليت يعقوبيان، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور وغياث يزبك، إضافة إلى عدد من النواب الآخرين.

وشارك في الجلسة وزير الاتصالات شارل الحاج، والمدير العام لهيئة “أوجيرو” أحمد عويدات، ومدراء وممثلون عن مختلف الأجهزة والهيئات المعنية بالاتصالات، إضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين والخبراء في القطاع، بما في ذلك ممثلو شركتي “ألفا” و”تاتش”.

تمحور النقاش حول ملف ستارلينك، وركزت اللجنة على مدى تأثير هذه الخدمة على قطاع الاتصالات المحلي، والأبعاد الاقتصادية والتقنية والأمنية المرتبطة بها، بالإضافة إلى موضوع تخزين البيانات وعمليات إدارة الداتا.

قدمت الهيئة الناظمة للاتصالات شرحًا حول طريقة عمل ستارلينك وفق القانون رقم 431 وآلية استخدام الترددات لهذه الخدمة، بينما أوضحت الأجهزة الأمنية المخاطر الأمنية والتقنية المرتبطة بها، مستندة إلى تقارير متابعة دقيقة. كما تم طرح تساؤلات حول سبب اعتماد هذه الخدمة دون غيرها.

في ختام الجلسة، تم التوافق بين رئيس اللجنة ووزير الاتصالات على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دقيق وبعمق أكبر في الجلسات المقبلة، لضمان دراسة كل الجوانب التقنية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بخدمة ستارلينك وتأثيرها على قطاع الاتصالات اللبناني.