لجنة الإقتصاد جالت على المركز الرئيسي لـ"وودن بايكري".. كيف كان التقييم؟

تفقد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني، يرافقه أعضاء اللجنة، المركز الرئيسي شركة “وودن بايكري” في نابيه، وإلتقوا رئيس مجلس إدارتها أسعد بو حبيب، وجالوا في مختلف أقسام المعمل واطلعوا على آليات العمل فيه، وتبين لهم إستيفائه لأعلى معايير الجودة العالمية والنظافة وتقيده بشروط السلامة العامة.

وكان للنواب وقفة في المختبر الذي أنشأته الشركة، حيث عاينوا ووقفوا على كيفية فحص عينات الطحين قبل إستلامه وتصنيعه للتأكد من جودته، وأكدوا دعمهم للقطاع الخاص بكل مؤسساته، واعدين بـ”متابعة ملف وودن بايكري حتى خواتيمه لتبيان الحقيقة ورفع الظلم اللاحق بها جراء التشهير الذي طالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على تطوير المواصفات والقوانين”.