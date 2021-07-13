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لجنة الادارة بحثت في اقتراح قانون ضوابط التحاويل المصرفية

13 - يوليو - 2021
لجنة الادارة والعدل

لجنة الادارة والعدل

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عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، حسن عز الدين، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، ماريو عون وآلان عون.

وصدر عن اللجنة بيان أشارت فيه الى “انها بحثت في جلستها اليوم، اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية على التحاويل المصرفية.

وكان سبق لها ان اطلعت على تقرير لجنة المال والموازنة، كما اطلعت على رأي وزير المالية واستمعت الى عدد من المعطيات من قبل مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

واستمعت اللجنة الى رأي النواب وملاحظاتهم حول الاقتراح. وعليه بدأت في هذه الجلسة بمناقشة مواد الاقتراح، وبنتيجة المناقشة والتداول أقرت عددا من المواد معدلة. كما علقت بعض المواد حيث رأت وجود ضروة لبعض المعلومات قبل اقرارها نهائيا”.

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