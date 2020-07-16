لجنة الادارة والعدل قررت عقد مؤتمر صحافي لشرح خلاصة جلساتها

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عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزير الداخلية محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، وعدد من النواب.

كما حضر المدير العام لليطاني سامي علوية، محافظ الشمال رمزي نهرا، محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، محافظ عكار عماد اللبكي، محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: “نظرا لاهمية المناقشات وما خلصت اليه الجلسات سوف يعقد رئيس اللجنة مؤتمرا صحافيا في الايام المقبلة يشرح فيه بالتفصيل خلاصة الجلسات”.