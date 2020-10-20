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لجنة الازمات في قضاء الكورة: 14 حالة ايجابية جديدة

منذ ساعة واحدة
الكورة

الكورة

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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية “عن تسجيل 14 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :

– كوسبا:1
– راسمسقا:2
– أنفه: 1
– كفرقاهل: 1
– كفرصارون: 2
– كفرحاتا:1
– دده:4
– برسا:1
– النخلة وحارة الخاصة: 1

ودعت اللجنة الى “التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”.
كما ناشدت المصابين “بوجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل” .

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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