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لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت اوضاع البريد واوضاع الهيئة الناظمة للاتصالات

12 - يوليو - 2021
لجنة الاعلام والاتصالات

لجنة الاعلام والاتصالات

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أصدرت لجنة الاعلام والاتصالات بيانًا قالت فيه :

“ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات جدول الاعمال المتضمن وضع اقتراح قانون لتعديل المادة 36 من قانون موازنة العام 2021، وكذلك اوضاع البريد واوضاع الهيئة الناظمة للاتصالات، وقررت استكمال مناقشة ما تبقى من جدول الاعمال في جلسة تعقد في27 من الجاري.”

وقد ترأس الجلسة النائب حسين الحاج حسن وحضر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط ومقرر اللجنة طارق المرعبي والنواب: نقولا صحناوي، زياد حواط، سيزار ابي خليل، عدنان طرابلسي، نقولا نحاس، الان عون، انور جمعة ورلى الطبش.

كما حضر رئيس مجلس ادارة اوجيرو عماد كريدية، المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات محمد يوسف، المدير العام للاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام للانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات ناجي اندراوس، رئيس الهيئة الناظمة فيي وزارة الاتصالات امين مخيبر، المدير المالي في اوجيرو حسن التقي، رئيس مجلس ادارة شركة تاتش الخلوية حياة يوسف، المدير عام لشركة الفا رفيق حداد.

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