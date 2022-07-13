لجنة الاقتصاد طالبت سلام بدعم الطحين بدل القمح

عقدت لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة إجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب ميشال ضاهر، وحضور وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وأوضح بيان للجنة أن الإجتماع تطرق إلى الذل الذي يعانيه المواطن أمام الأفران للحصول على أقل حقوقه وهي ربطة الخبز. وقد طالبت اللجنة سلام بدعم الطحين بدل دعم القمح حيث تعمد بعض المطاحن التي تحصل على الدعم إلى بيع النخالة وتوابعها، والتي تشكل 23 بالمئة من القمح بالدولار الأميركي وبسعر حوالي 420 دولارًا غير مدعوم لمزارع الدواجن والأبقار.

كما طالب المجتمعون وزير الإقتصاد بإصدار جداول شهرية بالكميات المسلمة شهريًا لكل مخبز ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة وتوزيعها أيضًا على وسائل الإعلام.

كذلك، طالبوه بالتشدد في الرقابة والإستعانة بالقوى الأمنية لضبط هذا الموضوع.

وأطلع الوزير سلام اللجنة على وجود قرض من البنك الدولي بمبلغ 150 مليون دولار مخصصة لاستيراد القمح.