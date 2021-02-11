لجنة الاقتصاد عرضت إلكترونيا مع رئيس جمعية المصارف خطة إعادة هيكلة القطاع

عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعا إلكترونيا قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وحضور المقرر الدكتور علي بزي والنواب: علي درويش، شوقي الدكاش، روجيه عازار، ميشال ضاهر، إدي ابي اللمع وألكسندر ماتوسيان، وخصص الاجتماع للقاء رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

بعد كلمة رحب فيها البستاني بصفير ومستشار الجمعية روجيه داغر، بدأ صفير حديثه عن رؤية جمعية المصارف لعملية نهوض القطاع المصرفي والخطة التي اعتمدتها الجمعية وهي قيد التداول مع مصرف لبنان.

ثم شرح داغر مفصلا الخطة ومفهوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمعروفة بإسم Restructuring أو Banking resolution والتي تقوم على عملية إنقاذ المصارف، وذلك باعتماد عدة تدابير بدءا من إعادة الرسملة والدمج وصولا إلى تصفية البعض.

ثم ناقش النواب خطة المصارف، وطالبوا بضرورة “حماية وتحرير أموال المودعين وضرورة وضع خطة زمنية تطمئن المودع، وبتطبيق تعميم مصرف لبنان بالنسبة للدولار الطالبي”.

وقد اتفق الجميع على أنه “لا بد من إعادة عامل الثقة بين المودع والمصرف، وأنه على المصارف أن تلعب دورا كبيرا في طمأنة المودع”.

وقد أبقت لجنة الاقتصاد إجتماعاتها مفتوحة.