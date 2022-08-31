الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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لجنة الاقتصاد: لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون نظام مصرفي

منذ دقيقتين
لجنة الاقتصاد

لجنة الاقتصاد

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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور الأعضاء وجمعية المصارف ورؤساء مجالس إدارات المصارف في غالبيتهم.

وتم النقاش في “ضرورة استمرار عمل المصارف وإعادة هيكلتها، إذ اعتبر المجتمعون أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون نظام مصرفي”.

كما تم البحث في “كيفية وضع خطة لإعادة أموال المودعين خلال ٧ سنوات للودائع حتى سقف ١٠٠ ألف دولار. أما الودائع التي تتجاوز هذا الحد فيمكن تقسيطها لفترة تمتد بين 15 و25 سنة حسب قيمة الوديعة، وهذا يتوافق تماما مع الخطة التي كانت أعدتها الهيئات الاقتصادية كخارطة طريق للخروج من الأزمة ووقف الانهيار”.

وأفاد بيان اللجنة بأنه “في ما خص خطة الحكومة النهائية فما زلنا بانتظار صدورها ليبنى على الشيء مقتضاه”.

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