لجنة البيئة تبحث الاعتداءات الإسرائيليّة جنوبًا.. وتُصدر توصيات للوزارات المعنية

عقدت لجنة البيئة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياب يزبك وحضور النواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

وقال يزبك، بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة البيئة النيابية للبحث في موضوع استخدام العدو الإسرائيلي للقذائف والقنابل التي تتضمن مادة الفوسفور الأبيض المحرمة دوليًا. واستعرضت اللجنة مع الخبراء المختصين من منظمة العفو الدولية ووزراة البيئة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة مخاطر وآثار هذا الاستخدام الآني والمستقبلي على الغطاء الأخضر والمياه الجوفية والإنسان.

وارتكازًا إلى التقارير الموثقة بالأدلة والتي صدرت عن مختبر الأدلة التابع لمنظمة العفو الدولية والتقارير والصور التي تثبت هذا الاستخدام وتجاوز البروتوكول الثالث من اتفاقية الأسلحة التقليدية واتفاقية روما والكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية، وجهت لجنة البيئة التوصيات الآتية:

إلى وزارة الخارجية: إعداد ملف متكامل موثق وإيداعه كوثيقة تدين الكيان الصهيوني في المرجعيات الدولية وطلب مقاضاته أمام الجهات الدولية المختصة.

إلى وزارة الصحة والبيئة والزراعة: إعداد خطة وقاية وعلاج عملية لمواجهة تداعيات وآثار ما حصل على أن تتضمنها خطة الطوارئ المقترحة من الحكومة.

إلى وزارة الإعلام: تظهير هذا الاعتداء والآثار السلبية لاستخدام هذه الأسلحة الممنوعة والتي ترتكب جرائم في حق البشر والشجر والحجر.

أضاف يزبك: “استمعنا من وزارات الزراعة والبيئة والصحة إلى تقارير موثقة، ولدينا كل المعرفة بما ترتكبه اسرائيل وبآثار الفوسفور الأبيض والقذائف الفوسفورية، وبتداعياتها الطبية، ولكن بكل أسف ليست لدينا القدرة على معالجتها وليست لوزارة الصحة ولا للمستشفيات والطواقم الطبية القدرة المادية ولا القدرة على الحصول على الأدوية اللازمة لمعالجة هكذا حالات. لذلك نحن كلبنانيين متروكون لإرادة الله ومشيئته وليس أمامنا إلا الدعاء لعدم توسع رقعة المعارك”.