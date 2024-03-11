لجنة التربية تبحث في مطالب الأساتذة المتعاقدين

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: بلال حشيمي، اسعد درغام، حليمة قعقور، عدنان طرابلسي، انطوان حبشي، علي خريس، امين شري وابراهيم الموسوي.

كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، والمدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر. وذلك لبحث جدول الاعمال التالي:

1 – متابعة التوصيات التي صدرت عن ورشة العمل حول القطاع التربوي.

2 – مناقشة موضوع الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

وارجأت اللجنة البحث بالبند الاول الى جلسة تعقد لاحقا. واطلعت من رئيس الجامعة اللبنانية على مشاكل ومطالب الاساتذة المتعاقدين من مختلف جوانبها.

واعلن رئيس الجامعة “ان موضوع المستحقات على طريق الحل. وستتابع اللجنة مع وزارة التربية ورئاسة الجامعة معالجة مختلف المواضيع الاخرى كملف التفرغ وغيره”.