الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة التربية تُبدي ملاحظاتها على خطة الطوارىء التربوية

منذ 13 دقيقة
جلسة لجنة التربية

جلسة لجنة التربية

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب إدغار طرابلسي والنواب: أشرف بيضون، أسعد درغام، طه ناجي، أنطوان حبشي وإيهاب حمادة.

كما حضر المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر. وخصصت الجلسة لمناقشة خطة الطوارئ في وزارة التربية والتعليم العالي لمواكبة التطورات الأمنية في الجنوب.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنها اطلعت على الخطة، وأبدت بعض الملاحظات وطلبت تطويرها في حال توسع نطاق الاعتداءات.

كما شدد رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة إعطاء الأساتذة في التعليم الرسمي بكل مراحلها والتعليم المهني الملاك والمتعاقدين الذين بقوا أو نزحوا عن قراهم كامل حقوقهم استنادًا لنظرية القوة القاهرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نواب كتلة "الاعتدال الوطني"
    "الاعتدال الوطني" يُقدّم اقتراح قانون للتمديد سنة لقادة الأجهزة الأمنية
    سيرغي لافروف
    غزة تحت النار
    لافروف: إيران ولبنان لا يرغبان في التورّط بالصراع
    البروفيسور جاسم عجاقة
    خبير اقتصادي يحذر من "كوراث" تنتظر الاقتصاد اللبناني في حال توسعت رقعة الحرب!

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    إسحاق هرتسوغ
    فقدان الاتصال بابن الرئيس الإسرائيلي داخل قطاع غزة
    مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة