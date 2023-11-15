لجنة التربية تُبدي ملاحظاتها على خطة الطوارىء التربوية

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب إدغار طرابلسي والنواب: أشرف بيضون، أسعد درغام، طه ناجي، أنطوان حبشي وإيهاب حمادة.

كما حضر المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر. وخصصت الجلسة لمناقشة خطة الطوارئ في وزارة التربية والتعليم العالي لمواكبة التطورات الأمنية في الجنوب.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنها اطلعت على الخطة، وأبدت بعض الملاحظات وطلبت تطويرها في حال توسع نطاق الاعتداءات.

كما شدد رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة إعطاء الأساتذة في التعليم الرسمي بكل مراحلها والتعليم المهني الملاك والمتعاقدين الذين بقوا أو نزحوا عن قراهم كامل حقوقهم استنادًا لنظرية القوة القاهرة”.