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لجنة التربية ناقشت ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية

منذ 10 دقائق
مبنى مجلس النواب

مبنى مجلس النواب

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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة، برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.

كما حضر الجلسة المقرّر النائب ادغار طرابلسي والنواب: أشرف بيضون، أسعد درغام، ايهاب حمادة، علي خريس، بلال حشيمي، حليمة قعقور، نجاة عون، أسامة سعد، طه ناجي، عدنان ظرابلسي وشربل مارون.
كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ومستشار وزيرة التربية عدنان الامين، وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاَتي:

1 – ملف الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية.
2 – موضوع المستعان بهم والمدربين في المدارس والجامعة اللبنانية.
3 – وضع الطالب السوري الذي بحاجة لاكمال العام الدراسي.

ناقشت اللجنة مع وزيرة التربية ورئاسة الجامعة اللبنانية ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية من جوانبه كافة. واتفق على التعاون بين مختلف الاطراف المعنية لانجاز هذا الملف.

وأرجأت اللجنة مناقشة البند الثاني والثالث من جدول الاعمال الى الجلسة المقبلة.

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