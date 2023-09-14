لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعلن وقف أي تدخل لها في ملف عين الحلوة

صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن البيان التالي:

١ – إن الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منذ مدة تهدف الى تحصين واقع اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن أي حسابات داخلية لبنانية.

٢- ان احداث عين الحلوة والدخول على خط معالجتها يأتي في سياق هذه الجهود.

٣- بعدما تبين للجنة ان مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينيين ما زالت مقاربة أمنية فان رئيس اللجنة يعلن وقف أي تدخل للجنة في مجريات المسائل المتعلقة بتداعيات هذه الأحداث وأيضا أي اتصالات متصلة بالوضع في عين الحلوة.

٤- وباعتبارها تحولت الى موضوع أمني بحت فان اللجنة تعول على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية لمعالجة تداعيات الاحداث الحالية.

٥- ان اللجنة ستستمر بعملها الدؤوب من أجل احتضان الواقع الإنساني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا الإنسانية والحقوقية.