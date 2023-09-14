الجمعة 29 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعلن وقف أي تدخل لها في ملف عين الحلوة

منذ 37 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

A A A
طباعة المقال

صدر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن البيان التالي:

١ – إن الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منذ مدة تهدف الى تحصين واقع اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن أي حسابات داخلية لبنانية.

٢- ان احداث عين الحلوة والدخول على خط معالجتها يأتي في سياق هذه الجهود.

٣- بعدما تبين للجنة ان مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينيين ما زالت مقاربة أمنية فان رئيس اللجنة يعلن وقف أي تدخل للجنة في مجريات المسائل المتعلقة بتداعيات هذه الأحداث وأيضا أي اتصالات متصلة بالوضع في عين الحلوة.

٤- وباعتبارها تحولت الى موضوع أمني بحت فان اللجنة تعول على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية لمعالجة تداعيات الاحداث الحالية.

٥- ان اللجنة ستستمر بعملها الدؤوب من أجل احتضان الواقع الإنساني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا الإنسانية والحقوقية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الزراعة عباس الحاج حسن استقبل النائب أكرم شهيب
    الحاج حسن: "الشراكة" تُحقّق الأمن الغذائي الوطني
    الجيش اللبناني
    الجيش يُحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر.. إليكم التفاصيل
    محكمة - تعبيرية
    استنابة قضائيّة لملاحقة عصابات تهريب الأشخاص في البقاع

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    طقس لبنان
    ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!