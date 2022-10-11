لجنة الدفاع تقرّ مشروعَي قانون الدفاع الوطني والكلية الحربية

أقرّت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية مشروعي قانون الدفاع الوطني، ونظام الكلية الحربية، وذلك في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم والنواب الاعضاء وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك.

بعد الجلسة قال رئيس اللجنة: “عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها اليوم، في حضور وزير الدفاع وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. وبعد النقاش تم اقرار مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8935 الرامي الى تعديل المادة 35 من الفصل الاول من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 قانون الدفاع الوطني، وهذا القانون يقترح تعديل المادة 35 من قانون الدفاع لتتوافق مع نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 153 نظام الكلية الحربية في لبنان، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين رتباء قوى الامن الداخلي. واقر المشروع معدلًا تعديلًا بسيطًا باستبدال كلمة امتحان الواردة في الفقرة “ب” البند 2 من المادة 35 المتعلقة بتعيين الضباط بكلمة مباراة”.

وأضاف: “امّا المشروع الثاني، فهو مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8972 الرامي الى تعديل نص المادة 717 من القانون 153 نظام الكلية الحربية في لبنان التي تسمح باستفادة الضباط خريجي المدرسة الحربية الحائزين على شهادة الكفاءة برتبة ملازم، من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الاجازة الجامعية “البكالوريوس” في العلوم العسكرية، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الضباط في الدورة نفسها الذين يستوفون الشروط المطلوبة واقرته اللجنة كما ورد”.