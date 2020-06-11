لجنة الزراعة والسياحة ناقشت الاطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي والغذائي

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استغربت لجنة الزراعة والسياحة “تقليص موازنة الزراعة في الوقت الذي يعول على المنتج المحلي الزراعي والصناعي نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان”.

وطالبت بـ”إعطاء هذا القطاع ما يستحق انفاذا لما تقوله الحكومة في هذا المجال”.

كما طالبت اللجنة بـ”زيادة موازنة وزارة الزراعة لتمكينها من القيام بما تصبو اليه، وشددت على ضرورة الانفتاح على الدول العربية الشقيقة والتي تعتبر معابر اساسية في مجال التصدير لتخفيف القيود القائمة والاعباء التي يتكبدها المصدر”.

وعقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة عباس مرتضى والنواب: ادي دمرجيان، ادكار معلوف، شوقي الدكاش، جورج عطالله، بكر الحجيري، قاسم هاشم، الياس حنكش وعلي بزي.

وناقشت اللجنة الاطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي والغذائي في لبنان 2021 -2025. والتصور الذي تقدم به وزير الزراعة بالاضافة الى مناقشة المضامين الواعدة التي يمكن ان نصل اليها في حال تأمنت الامكانات المطلوبة.

واستغربت اللجنة “تقليص موازنة الزراعة في الوقت الذي يعول على المنتج المحلي الزراعي والصناعي نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان”. وطالبت ب”إعطاء هذا القطاع ما يستحق انفاذا لما تقوله الحكومة في هذا المجال”.

كما طالبت اللجنة ب”زيادة موازنة وزارة الزراعة لتمكينها من القيام بما تصبو اليه، وشددت على ضرورة الانفتاح على الدول العربية الشقيقة والتي تعتبر معابر اساسية في مجال التصدير لتخفيف القيود القائمة والاعباء التي يتكبدها المصدر”.