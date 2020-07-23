لجنة الشؤون الخارجية أقرت 3 مشاريع قوانين

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر وحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والنواب الاعضاء.

وصدر عن اللجنة البيان التالي: “اقرت اللجنة مشروع القانون المتعلق بابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم معدلا، وذلك بهدف اعادة ال 5,5 مليون دولار اميركي لهدفه الاصلي اذا لم يتم استعماله للهدف المرجو منه خلال سنة.

واقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة بهدف تقليص عدد المنازعات القضائية الناتجة عن التجارة الدولية وتسهيلها.

كما اقرت مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الغاء القانون المعجل المتعلق بابرام اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع اعادة تأهيل محطتي توليد كهرباء الذوق والجية، لان الحكومة صرفت النظر عن تأهيل المحطتين المذكورتين، ولم يستخدم التمويل المتوفر، بالاضافة الى اعراب الصندوق عن استعداده لتمويل اي مشروع تقترحه الحكومة في اطار اتفاقية جديدة”.