لجنة الشؤون الخارجية تابعت موضوع جوازات السفر البيومترية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الأعضاء.

وقال علامة بعد الجلسة: “كان لدينا لقاء مع وزارة الخارجية والأمن العام في ما يتعلق بجوازات السفر البيومترية، وإيمانًا منّا بدور المغترب في الخارج أحببنا ان نعرف كيف ستؤمن للمغترب في الخارج، وتواصلنا مع وزير الخارجية واللواء البيسري. وأحببنا أن نعرف اقتراحات الحلول للمساهمة في حل هذه المسألة، هناك تفهم كامل للشق المتعلق بقانونية اصدار الباسبورات والتحقق من المستندات المطلوبة. سننتظر ان تأتي الاقتراحات، ومن بينها وضع ماكينات للبصمات. تبقى الأمور التقنية لتركيبها في السفارات، اضافة الى تأمين المستندات” .

وأضاف: “اللقاء الثاني كان مع لجنة الاغتراب في نقابة المحامين لتضعنا في نشاطاتها لتسهيل عمل المغترب في الخارج، إضافة إلى موضوع التشريعات للمغترب وأمور أخرى”.

وقال سامر البعلبكي باسم لجنة الاغتراب في نقابة المحامين: “تشرفنا اليوم بلقاء لجنة الشؤون الخارجية نظرًا لدورها في التشريع لتسهيل عمل المغترب.عرضنا خطتنا للمرحلة المقبلة وتتضمن عددًا من البنود، لجهة أي قانون أو أي تعديل أو اقتراح ممكن أن نساهم به، أو لجهة التوصيات بمساعدتنا عبر الادارات الرسمية لمراقبة عمل الحكومة”.

وتابع: “وتناولنا موضوع تسجيل الأبناء في الخارج اضافة الى امور أخرى طرحناها. سنعقد مؤتمرات في الخارج لاطلاع المغتربين على حقوقهم، اضافة الى توحيد الروابط في الخارج وتعزيز اواصر اللجنة، لمصلحة المغتربين. وسنبقى على تواصل مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين”.