لجنة الشؤون الخارجية تبحث مع بلاسخارت دور "اليونيفيل" وأوضاع الحدود

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت، برئاسة النائب فادي علامة وحضور أعضاء اللجنة.

وقال النائب علامة بعد الاجتماع: “عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة والهدف من اللقاء أن نستوضح من بعض النقاط التي نعتبرها أساسية في الظروف التي نعيشها ومن بينها موضوع جنوب لبنان والأمور التي لها علاقة بدور اليونيفيل”. وفي الوقت نفسه، كان هناك أسئلة حول التجديد لقوة “اليونيفيل”.

وأشار علامة إلى أن “الدولة اللبنانية قدمت في وقت سابق طلب إعادة التجديد لليونيفيل، ونتمنى ان يكون وقت التقديم في الوقت الكافي حتى يستطيع لبنان ان يستفيد من فرصة طرح موضوع التجديد باكرا”.

أضاف: “والنقطة الثانية التي تطرقنااليها هو موضوع ما يحصل على حدودنا الشرقية والشمالية وما يحصل في سوريا وكيف سيؤثر على لبنان، إضافة إلى النازحين من داخل سوريا إلى لبنان وكيف يمكن ان تساعد الامم المتحدة في هذا الاطار والنقطة الثالثة لها علاقة بالمساعدات الانسانية ومساعدات إعادة الإعمار. وكان هناك امر واضح ان لبنان من الممكن أن لا يحصل على مساعدات إعادة الإعمار قبل الانتهاء من مسألة القرار 1701 وآلية تنفيذه، إضافة إلى لإصلاحات حيث كان تركيز من قبلها حول موضوع القوانين الاصلاحية”.

وختم: “كما تطرقنا إلى ما يحصل في الإقليم وكان لدينا أسئلة حول دور الامم المتحدة. وفي الخلاصة، كان هناك إهتمام وتمن، ان ينجز لبنان رسم سياسة الامن القومي وان يستعد لتقوية جيشه، لان هذا أمر أساسي ليبنى لبنان بطريقة جامعة وان ننجز ما هو مطلوب منا قبل اي تطورات”.