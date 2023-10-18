لجنة الشؤون الخارجية: لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بصفتهم "مجرمي حرب"

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بيانًا شجبت خلاله العدوان الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، تلاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة.

علامة قال: “إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان اسرائيلي متوحش قصفًا وتدميرًا واغتيالات وحصارًا وتجويعًا واستهدافًا أعمى للبشر والحجر يرتقي إلى مصاف جريمة إبادة جماعية موصوفة ومكتملة العناصر، إن عبارات الأسى والغضب والإدانة لم تعد تكفي إذ إن المطلوب اليوم هو مواجهة الباطل بالحق ورفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية لكي يتم التحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاكمة المرتكبين مهما علا شأنهم”.

أضاف: “إن تدمير المستشفى المعمداني على رأس المئات من المرضى والنازحين العزل يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد النزاعات المسلحة، وحدوثه بعد حملة إعلامية إسرائيلية لإخلاء المستشفيات يثبت التهمة على الكيان الإسرائيلي ويدينه بصفته مرتكب انتهاكات خطيرة للبروتوكولات الإضافية الاتفاقيات جنيف 1949 وبالتالي يتوجب ضرورة ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين كمجرمي حرب”.

ختم: “توصي لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية بتشكيل لجنة متابعة لتحضير ملف الدعوى على الكيان الإسرائيلي تمهيدًا للمحاكمة والقصاص”.