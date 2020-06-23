لجنة المال: الاجتماع مع صندوق النقد اتسم بالايجابية والصراحة

لجنة المال والموازنة
لجنة المال والموازنة

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انتهى اجتماع وفد لجنة المال والموازنة مع صندوق النقد الدولي، وافاد بيان للجنة المال ان:

“الاجتماع اتسم بالإيجابية والصراحة، لاسيما حول التأكيد على اهمية التفاهم مع الصندوق، وتوضيح عدد من المقاربات الدستورية والمالية والحلول الممكنة، لا سيما ما يتعلق بالاصلاحات التي لا يجب ان تنتظر البرنامج مع الصندوق على العكس وفي منطلقات عدد من الأرقام، خصوصا التسليفات المتعثرة وسبل معالجة الخسائر حفاظا على استمرارية الاقتصاد اللبناني الحر وحماية الملكية الفردية”.

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