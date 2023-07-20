الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة المال التأمت.. والنقاش يُستكمل الإثنين!

منذ 8 دقائق
لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة

A A A
طباعة المقال

التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث وإقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز، في حضور وزير المال في حكومة تصيف الأعمال يوسف الخليل، وهيئة قطاع البترول.

وأعلن كنعان عبر “تويتر”، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، أنّه انه “حدّد الإثنين المقبل موعدًا لاستكمال النقاش لإقرار قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز في لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
    توصيات من "الشؤون الخارجيّة": القرار الأوروبيّ يُخالف الدستور واتفاقيّة اللاجئين
    مخيمات للنازحين السوريين
    لبنان الرسمي يستفيق.. ومخاوف من البقاء في موقع "ردّ الفعل المؤقّت"!
    غادة أيوب
    أيوب: السلطة القضائية تضرب يومًا بعد يوم دولة القانون

    الأكثر قراءة

    صاحب المطعم بلال جرّاح
    المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
    كلب- تعبيرية
    بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
    نانسي عجرم
    بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!