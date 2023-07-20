لجنة المال التأمت.. والنقاش يُستكمل الإثنين!

التأمت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لبحث وإقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز، في حضور وزير المال في حكومة تصيف الأعمال يوسف الخليل، وهيئة قطاع البترول.

وأعلن كنعان عبر “تويتر”، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، أنّه انه “حدّد الإثنين المقبل موعدًا لاستكمال النقاش لإقرار قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز في لبنان”.

انتهى اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية وحدد رئيسها الاثنين المقبل موعدا لاستكمال النقاش لإقرار قانون الصندوق السيادي للموارد البترولية والغاز في لبنان #كنعان pic.twitter.com/UhOtX3vB73 — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 20, 2023