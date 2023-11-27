لجنة المال تلغي الرسوم الجديدة على ورثة المتوفي

أنهت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان دراسة التعديلات المتعلقة برسوم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المقترحة من الحكومة في مشروع موازنة 2024، فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي.

كذلك، علقت اللجنة عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من قبل الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الاجتماعية.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: “طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات المالية وفقاً للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024”.

وأشار الى أنّ “العجز لا يعالج بزيادة الضرائب بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضريبي وزيادة معدلات النمو”