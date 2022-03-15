لجنة المال والموازنة.. بحثٌ في امكانية تمويل البطاقة التمويلية

أقرّت لجنة المال والموازنة موازنات وزارات الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية، وطلبت منها الملاحظات الخطية لمناقشتها في الجلسة المخصصة للبت بها.

وركزت اللجنة على اعتمادات الضمان الاجتماعي لتأمين الاستشفاء للبنانيين، وقدمت توصية تتعلق بالضمان لتأمين المستلزمات اللازمة لجدولة ديونه ودفعها.

وبعد جلسة ترأسها النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزراء الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، العمل مصطفى بيرم والدفاع مريس سليم، لدرس واقرار موازنات وزارات الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل باداراتها ومؤسساتها، وجهت اللجنة سؤالا الى الحكومة حول تمويل البطاقة التمويلية، وبحثت مع الوزراء المعنيين في امكانية تمويلها بحسب ما ورد في القانون من مصادر أخرى غير البنك الدولي اذا حصل تعثر بهذا التمويل.

كذلك نوقشت موازنة الجيش، فأكدت اللجنة الحرص على التغذية والأدوية والطبابة والصيانة للعسكريين وطلبت تعديلها لاقرارها في الجلسة المخصصة لبت الملاحظات.

ولفت النائب كنعان الى “امكانية مباشرة العمل بمواد القانون الأسبوع المقبل وبالتالي نكون قد انهينا اقرار الاعتمادات”.

كما حضر الجلسة، النواب الان عون، فريد البستاني، جهاد الصمد، سليم عون، حسن فضل الله، نقولا نحاس، غازي زعيتر، محمد الحجار، علي فياض، فؤاد مخزومي، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، جان طالوزيان، علي درويش، عدنان طرابلسي، سمير الجسر، الوليد سكرية، محمد خواجة، علي حسن خليل، وهبي قاطيشا، امين شري، رولا الطبش وعلي عسيران، الى المديرين العامين لوزارة المالية جورج معراوي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.