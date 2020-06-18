لجنة المال والموازنة وافقت على أرقام ومقاربات لجنة تقصي الحقائق

لجنة المال والموازنة
لجنة المال والموازنة

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، وأصدرت بياناً، جاء فيه:

“استعرضت اللجنة خلاصات عمل اللجنة الفرعية كافة (تقصي الحقائق) المنبثقة عن لجنة المال والموازنة. وبعد العرض والشرح لسائر المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعية لناحية الارقام والمقاربات تم تحديد ارقام تقريبية هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة الجهات المعنية كافة من وزارة المال، مصرف لبنان، جمعية المصارف.

وبناء على الشرح وافقت اللجنة على الارقام والمقاربات التي وصلت اليها لجنة تقصي الحقائق، وسوف تترجم سائر هذه الشروحات والمقاربات في التقرير المفصل الذي سوف يرفعه رئيس اللجنة ابراهيم كنعان الى رئيس مجلس النواب لاجراء المقتضى”.

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