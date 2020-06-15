لجنة المرأة والطفل وافقت على اقتراح تخويل المرأة فتح حساب لاولادها القاصرين معدلا

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عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم، برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين وحضور النواب: عدنان طرابلسي، رولا الطبش، الدكتور قاسم هاشم، بكر الحجيري ومحمد نصر الله.

وحضر ممثلو عن المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية، رئيس المحاكم الجعفرية القاضي محمد كنعان، رئيس اللجنة القانونية التابعة لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان المطران حنا علوان، وكيلة مطرانية الارمن الارثوذكس في لبنان المحامية لورا مردخانيان قطان، مستشار المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا القاضي الشيخ فؤاد حمدان، النائب البطريركي للارمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان، قاضي بيروت الشرعي وعضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ وائل شبارو.

كما حضر ممثلو وزارة العدل: القاضي ايمن احمد، القاضي انجلا داغر، القاضي رزان الحاج شحادة، رئيس جوستيسيا الدكتور بول مرقص.

بيان

اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “ناقش المجتمعون اقتراح القانون المقدم من النائبة الدكتورة عناية عز الدين والرامي الى تخويل المرأة فتح حساب لاولادها القاصرين. ووافقوا على المبدأ مع اقتراح بعض التعديلات التي تقدم بها ممثلو المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية والتي سيتم تدارسها في اجتماع اللجنة المقبل”.