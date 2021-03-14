لجنة المستعان بهم بعد الظهر: إضرابنا مفتوح

رأت لجنة المستعان بهم بعد الظهر في بيان، أنه حتى الساعة “لم نلمس أية جدية عملية بقضيتنا، أقله دفع مستحقات الفصل الثاني من العام الفائت للجميع، وعلى سعر يوازي الحالة الاقتصادية وارتفاع الدولار، ولا حتى تطمينات أيضا عملية بالنسبة لوضع وقيمة مستحقات هذا العام، وعود بوعود وتقاذف القضية من مكان لمكان آخر”.

وتابعت: “نحن كلجنة ومنذ سنوات قمنا بما يجب وقصتنا ومطالبنا دارت في الدولة اللبنانية بكل مسؤوليها وحتى كل مسؤولي الامم، نفذنا اعتصامات، وزيارات، واكثر من 100 بيان، وكتب، وعدة لجان وما زلنا نعيش المعاناة نفسها. كل ما أنجز، هو إصرارهم على توقيع تعهد يسلبنا حقوقنا ولقاح رفض من أكثر الدول المتحضرة. دولار يحلق دون قدرة للمدرس على شراء أو تصليح وسيلة التعلم مع انترنت غالي الثمن وضعيف وكهرباء معدمة”.

وختمت: “لذا لا تعليم قبل قبض مستحقات الفصل الثاني من العام الفائت بالدولار أو السعر الموازي للسوق. قرار موثق موقع من المعنيين يفصل بوضوح مصير هذا العام من حيث كمية وطريقة الدفع، مع توقيع عقد وليس توقيع تعهد لحفظ حقوقنا. الاضراب قائم ومفتوح، فلا نؤمن بوعود اذا لم تكن موثقة وموقعة”.