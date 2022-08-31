الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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لجنة المهجرين: لتضافر الجهود والانتهاء من الملفات العالقة

منذ 4 دقائق
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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عقدت لجنة شؤون المهجرين جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب اغوب بقرادونيان وحضور الاعضاء.

وصدر عن اللجنة البيان التالي: “تدوال المجتمعون بموضوع المهجرين الذي يعتبر قضية طال امرها واصبح جرحا ينزف على مدى سنوات طوال، واتفقوا على وجوب تضافر الجهود والعمل سريعا لاقفال هذا الملف نهائيا. وستعقد اللجنة اجتماعات متلاحقة في الفترة القريبة مع وزير المهجرين والمدير العام للوزارة ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين للاطلاع منهم والاستماع لهم عن رؤيتهم وتصورهم للانتهاء من كل الملفات العالقة، وتحديد كل ما يساعد لتحقيق هذا الهدف”.

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