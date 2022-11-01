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لجنة اليد العاملة الفنية في كهرباء لبنان: اضراب مفتوح ابتداءً من الأربعاء

منذ 26 دقيقة
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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أعلنت لجنة اليد العاملة الفنية الداعمة في مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب المفتوح بدءًا من يوم الأربعاء.

وقالت في بيان، إنه “بعدما انتظرنا طويلا المساعدات الاجتماعية وزيادات النقل وكل الوعود المجحفة في حقنا ودون تنفيذ، وبعد متابعتنا فض العروض ودفاتر الشروط، وبعد تأكدنا أن أمورنا ذاهبة للأسوأ، الإضراب المفتوح ابتداء من يوم غد الأربعاء، لجميع العمال ومن دون استثناء وذلك بسبب الإجحاف والظلم واللامبالاة لمعيشة العمال وحرمانهم أبسط حقوقهم المشروعة”.

وأكدت أن “لا عودة هذه المرة عن الإضراب قبل دفع: ثلاثة أشهر تأخير، مفعول رجعي تنقلات، دفع كل الزيادات المعيشية مع مفعولها الرجعي من تاريخ إقرارها”.

كما أشارت الى أنها “غير معنية بأي مصالحة بين الشركة والمؤسسة، ولن نرضى بخصم ولو فلس واحد من رواتبنا”، مشددةً على “ضرورة دفع مستحقات المدارس والجامعات عن كل السنوات المتأخرة، وإقرار دفتر شروط جديد يليق بكرامة الانسان، محذرةً “المعنيين من ثورة العمال ومصير عائلاتهم ولقمة عيشهم”.

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