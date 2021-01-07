لجنة اهالي ضحايا انفجار المرفأ ترد على حسن: اللي استحوا ماتوا

ردت لجنة اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان على كلام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن أن الانفجار هو قضاء وقدر.

وجاء فيه:

“الكورونا السياسية التي أصابت رجال الحكم في لبنان بدت حمتها واضحة على معالي الوزير الذي بات يهلوس بين الصحة والقضاء بعدما نصب نفسه قاضيا وأصدر حكمه المسبق الذي يحلم به أسياده بأن ما حصل من تفجير مرفأ بيروت هو قضاء و قدر، ضاربا عرض الحائط بمشاعر عوائل الشهداء بحكمه الجائر و وصفه لشهدائهم “بالذين ماتوا” ، ويبدو ان ضمير معاليه اقرب لهذا التوصيف و صحيح ان اللي استحوا ماتوا”.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اعتبر في حديث تلفزيوني بأن ضحايا انفجار المرفأ الذين سقطوا بسبب بطشهم وقلة مسؤوليتهم “قضاء وقدر”.

وضجت آنذاك مواقع التواصل الاجتماعي بحديث الوزير الذي لم يعجب المواطنين ما أثار غضب الناس.