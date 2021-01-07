fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

لجنة اهالي ضحايا انفجار المرفأ ترد على حسن: اللي استحوا ماتوا

منذ 20 دقيقة
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

A A A
طباعة المقال

ردت لجنة اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان على كلام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن عن أن الانفجار هو قضاء وقدر.

وجاء فيه:

“الكورونا السياسية التي أصابت رجال الحكم في لبنان بدت حمتها واضحة على معالي الوزير الذي بات يهلوس بين الصحة والقضاء بعدما نصب نفسه قاضيا وأصدر حكمه المسبق الذي يحلم به أسياده بأن ما حصل من تفجير مرفأ بيروت هو قضاء و قدر، ضاربا عرض الحائط بمشاعر عوائل الشهداء بحكمه الجائر و وصفه لشهدائهم “بالذين ماتوا” ، ويبدو ان ضمير معاليه اقرب لهذا التوصيف و صحيح ان اللي استحوا ماتوا”.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اعتبر في حديث تلفزيوني بأن ضحايا انفجار المرفأ الذين سقطوا بسبب بطشهم وقلة مسؤوليتهم “قضاء وقدر”.

وضجت آنذاك مواقع التواصل الاجتماعي بحديث الوزير الذي لم يعجب المواطنين ما أثار غضب الناس.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد
إجراءات وقائية داخل وزارة الإعلام وتكثيف حملات التوعية
لبنان التعبئة العامة
في اليوم الأول على الإقفال… أرقام قياسية بعدد الإصابات بكورونا
مستشفى-تعبيرية
المركز الطبي في الأميركية اعتذر عن استقبال أي زائر في قسم المرضى الداخليين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة أشعة للرئتين-توضيحية
من منزلك … تأكد من صحة رئتيك بهذه الطريقة
التغير المناخي خطر يهدد العالم
خطر يداهم نصف سكان العالم خاصة بالمناطق الحضرية
دولار السوق السوداء
ارتفاع ملحوظ لدولار السوق السوداء… هل يصل إلى الـ9000؟