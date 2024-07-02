الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
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لجنة تقصي الحقائق تستمع إلى الوزيرين السابقين المشنوق وشربل

منذ 6 دقائق
الوزير السابق نهاد المشنوق

الوزير السابق نهاد المشنوق

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عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات جلسة اليوم برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الاعضاء وحضر الوزيران السابقان نهاد المشنوق ومروان شربل ومحافظ بيروت مروان عبود

فيما قال النائب منيمنة بعد الجلسة: “استمعت لجنة تقصي الحقائق الى الوزير السابق نهاد المشنوق عندما تم تلزيم ادارة النافعة، والى وزير الداخلية السابق مروان شربل، وتم التطرق الى مسالة تحضير دفتر الشروط لهذا المرفق وخلفياته. وثمة الكثير من التفاصيل ام الحديث عنها وسنتابع عملنا مع باقي الوزراء ريثما نستكمل بناء الفكرة كاملة ونجهز التقرير بحسب المعطيات وهذا العمل اي عمل اللجنة ياخذ مجهودا وهو عمل صعب لنكرس عمل اللجنة ولنقول الامور كما هي واذا كان هناك منثغرلت نظهرها والمهم هي الشفافية وكشف الحقائق”.

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