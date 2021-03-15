برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

لجنة حقوق الانسان أوصت بتلقيح السجناء سريعا وبإعطاء الاولوية لذوي الحاجات الخاصة

منذ 12 ساعة
مجلس النواب

مجلس النواب

A A A
طباعة المقال

عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، أمين شري، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، وحسن عز الدين، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، وناقشت الخطة الوطنية لحقوق الانسان.

وقال بيان صادر عن اللجنة إنها “عرضت في اجتماعها لائحة الحقوق المجمعة لفرق العمل الاستشارية لانطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان الجديدة، واطلعت اللجنة على الجدول الزمني التقريبي لعقد الاجتماعات عبر تطبيق “زوم” او عبر الاجتماعات الحضورية ان أمكن، واتفق الحاضرون على درسها”.

وأوصت اللجنة “بتلقيح السجناء ضد وباء كورونا في أقصى ما يمكن نظرا الى حال الاكتظاظ الشديد التي تعانيها السجون، وباعطاء الاولوية في تناول اللقاح لذوي الحاجات الخاصة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شركة غندور
    بالوثيقة – شركة غندور تعلن إفلاسها؟
    دوروثي شيا
    زيارة مفاجئة للجنرال ماكنزي وشيا الى غزة البقاعية
    قائد القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينث ماكنزي
    ماكنزي: لبنان شريك مهم في المنطقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صياد في البحر "تعبيرية"
    بالصور: نيجيري يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار… ويأكلها مع أصدقائه!
    غوغل تربط بين اميركا واوروبا
    اختبروا سرعة الإنترنت المنزلي دون اللجوء للدعم الفني
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه… لبنان أمام أكبر تهديد لاستقراره