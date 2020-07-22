لجنة حقوق المستأجرين شمالا: نرفض قانون التهجير الأسود

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عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء والشمال، إجتماعا طارئا في مقر تجمع المرأه اللبنانية، ناقشت خلاله آخر المستجدات في قضية قانون الإيجارات.

وأكد المجتمعون رفضهم لـ”القانون التهجيري الأسود، ودعوة اللجان للمستأجرين لتقديم طلباتهم الى الصندوق”، مشيرين الى “ان تجاوز المهل القانونية جعل قانون الإيجارات برمته غير صالح للتنفيذ أو التطبيق، لا سيما وأن التعديلات الدستورية لم تصدر بعد عن لجنة الادارة والعدل النيابية”.

وأبقت اللجنة إجتماعاتها مفتوحة وفي حال إنعقاد دائم لمواكبة التحركات التي تجري في لبنان، داعية جميع المستأجرين القدامى إلى النزول إلى الشارع والمشاركة في الاعتصامات والتظاهرات.

كما دعت المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان الوطنية والعالمية إلى التدخل السريع لوقف المجزرة في حق المستأجرين كبار السن في ظل الإنهيار الإقتصادي والمالي وانتشار وباء كورونا في زمن بات الأمن الغذائي والصحي والإجتماعي في مهب الريح.