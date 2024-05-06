لجنة صندوق الزكاة في الشمال: المرحلة الراهنة تستدعي عملاً منتجاً بشكل استثنائي

عقدت لجنة صندوق الزكاة في القلمون والكورة والبترون اجتماعا لها في دارة عضو المجلس الحاج باسم علي برئاسة رئيس اللجنة الشيخ زياد الحج، تناول المجتمعون مختلف التطورات ذات الصلة بعمل اللجنة في المناطق المعنية.

وكانت كلمة للشيخ الحاج تحدث فيها عن “نجاح عمل المستوصف الجوال” الذي يستعوب بعمله ومنفعته المنية ودار عمار وعكار، فضلا عن قرى وبلدات الكورة والبترون”، داعيا إلى “دعم هذا المشروع الذي يستفيد منه أكثر من عشرة آلاف مريض سنويا كالمعاينات والأدوية مجانا”.

وشدد الحاج على أن “المرحلة الراهنة أي بعد الأزمة المالية الأخيرة في لبنان تستدعي تضامنا وعملا منتجا بشكل استثنائي وإضافيا”، داعيا المغتربين إلى “دعم صناديق الزكاة في لبنان، وخاصة في القلمون والكورة والبترون، ليتمكن من القيام بدور أكثر فعالية في هذه الظروف الدقيقة.”

وناقش المجتمعون بنودا ذات صلة بخطة تفعيل التواصل مع المؤسسات المانحة توخيا للفائدة والإنتاجية.