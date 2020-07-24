لجنة طوارئ القلمون: قدوم حالة وافدة من الخارج مصابة بفيروس كورونا المستجد

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

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أعلنت لجنة طوارئ القلمون عن قدوم حالة وافدة من الخارج مصابة بـ “كورونا”.

في السياق، اعلنت لجنة طوارئ القلمون ان نتائج جميع الفحوص التي اجريت البارحة في مستشفى المظلوم قد جاءت سلبية.

توازياً، أفادت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 147 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2527.

وتوزعت الإصابات اليوم على الشكل التالي:

119 إصابة من بين المقيمين و28 إصابة من الوافدين.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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