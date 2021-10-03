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لجنة عوائل شهداء تفجير المرفأ دعت الى وقفة احتجاجية غداً

3 - أكتوبر - 2021
كارثة مرفأ بيروت نتيجة انفجار مخزن نترات الأمونيوم

كارثة مرفأ بيروت نتيجة انفجار مخزن نترات الأمونيوم

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دعت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت لمواكبة وقفتها الشهرية يوم غد الإثنين الساعة الخامسة عصرا أمام البوابة رقم 3 لمرفأ بيروت.

وتمنت اللجنة على جميع مناصريها الالتزام بالشعارات التي تطالب بالحقيقة والعدالة وحماية التحقيق من التسييس.

يشار إلى أن المتحدث باسم أهالي ضحايا مرفأ بيروت إبراهيم حطيط كان قد أكد في وقت سابق أن تعليق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت “متوقع بالسياق الذي نتابعه بوجود المنظومة الفاسدة المتضامنة مع بعضها لمنعنا من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وبالتالي ذاهبون باتجاه محكمة الاستئناف لنرى ردها، ونتمنى أن تعدل بحقنا وأن ترد الطلب لكي يستمر القاضي بيطار بالتحقيق لنصل إلى نتائج”.

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