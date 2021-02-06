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لجنة كفرحزير البيئية: استيراد الاسمنت يضع مصانع ترابة الموت عند حدها

منذ ساعتين
كفرحزير

كفرحزير

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وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا إلى وزير الصناعة أكدت فيه أن “استيراد الاسمنت يضع مصانع ترابة الموت عند حدها”.

واعتبرت أن “الاسمنت المستورد ايا يكن ثمنه هو ارخص بكثير من الاسمنت الذي تبيعنا اياه شركات الترابة مخلوطا بكميات كبيرة من التراب المطحون غير المعالج وغير المحروق، في اكبر عملية احتيال تجاري.

اضافة الى ان الاسمنت المستورد يوفر علينا تدمير بيئتنا وازالة جبالنا وقتل اهلنا بالاوبئة التي تنشرها شركات اسمنت شكا والهري التي تحرق أردأ انواع الفحم البترولي والفيول وزيت السيارات المحروق بين بيوت الناس الذين اصيب معظمهم اما بالربو او بالسرطانات او بامراض القلب، وسجلات الوفيات في عدد من القرى المحيطة بمصانع الموت شاهد على هذه الابادة الجماعية”.

وأكدت اللجنة على وجوب “ان يكون السماح باستيراد الاسمنت قرارا وطنيا جديا لا تغيير فيه ولا تراجع عنه”.

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