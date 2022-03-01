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لجنة كفرحزير البيئية: نعلن البلدة منطقة مغلقة في وجه شركات الترابة

1 - مارس - 2022
لجنة كفرحزير البيئية

لجنة كفرحزير البيئية

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رأت “لجنة كفرحزير البيئية” في بيان، أن “شركة الترابة في شكا لم تكتف بتوزيع سمومها لقتل اهل كفرحزير والكورة، بل لجأت الى إرسال من يدفع رشاوى للاجتماع بالبعض في كفرحزير طمعا بالعودة الى الحفر”.

وحذر البيان “شركات الترابة من اعادة مسلسل اعمالها التآمرية على اهل الكورة ومن استمرار رفع سعر طن الاسمنت لتوزيع الرشاوى والوعود”، معتبرا أنها “لن تتمكن من أخذ حبة تراب واحدة من كفرحزير التي تحولت الى مقبرة للإرهاب البيئي”.

وختم: “نعلن كفرحزير المصنفة اراضيها اراضي بناء قصور وفلل مثل الرابية، منطقة مغلقة في وجه شركات الترابة وعملائها واموالها، وكل من يوقع لها على موافقة حفر او نقل أو تأهيل سنشهر به ونعاقبه”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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