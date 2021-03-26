لجنة كفرحزير تتقدم بإخبار الى النيابة المالية يتعلق بطمر نفايات صناعية خطيرة داخل مقالعها

أعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، انها:

“وجهت إخبارا الى النيابة المالية بتاريخ 2021/3/24 حول طمر شركتي الترابة الوطنية (السبع) والترابة اللبنانية (هولسيم) كميات كبيرة من النفايات الصناعية الخطيرة داخل مقالعها، الخارجة على القانون في اعماق الوديان، التي اعتدت عليها هذه المقالع في كفرحزير وبدبهون، رغم علمها ان شرايين المياه الجوفية لنبع الجرادي الذي تشرب منه القرى المجاورة تمر تحت هذه النفايات الخطيرة التي تحتوي الكروم والنيكل والكادميوم وعددا آخر من المعادن الثقيلة، ورغم علمها ان هذه الوديان الموجودة داخل المقالع هي املاك عامة”.

وطلبت من “النيابة العامة المالية، ان تبادر دون تأخير الى القيام بالاجراءات القانونية اللازمة، وتكليف من يلزم بنبش هذه النفايات الخطيرة بالتنسيق معنا وترحيلها الى خارج لبنان، على حساب الشركتين المذكورتين اعلاه، وإعطاء اشارة اقفال المقالع المعتدية على الاملاك العامة وعلى الصحة العامة والمتهربة من دفع اي رسوم مالية وبلدية، والمخالفة لجميع قوانين البيئة والصحة الوطنية والدولية”.