لجنة كفرحزير: لإقفال مقالع شركات الترابة

شددت “لجنة كفرحزير البيئية” في بيان اليوم، على أن “مصانع ومقالع شركات الترابة الجهنمية، حولت منطقة الكورة الى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة، بعد تدمير زراعتها ومقومات وجودها. وها هم شباب الكورة يفارقون الحياة واحدا تلو الآخر”.

وقالت: “لمناسبة اليوم العالمي للسرطان، ندعو الى منع استخدام الفحم الحجري والبترولي في لبنان وإقفال مصانع ومقالع اسمنت الموت وترحيلها الى مكان بعيد من الكورة، ومحاكمة أصحابها وشركائهم”.

وحذرت من “أي مخالفة قانونية ترتكبها الحكومة التي ستصبح موضع شبهة في حال تصديقها أكاذيب أصحاب شركات الترابة وإعطائها أي مهلة لمقالع هذه الشركات الموجودة في مكان يستحيل وجود مقالع فيها ودفن ملايين اطنان النفايات الصناعية السامة الخطيرة التي تعتبر قنبلة سرطانية موقوتة”.