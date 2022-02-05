السبت 4 رجب 1443 ﻫ - 5 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة كفرحزير: لإقفال مقالع شركات الترابة

منذ 9 دقائق
كفرحزير

كفرحزير

A A A
طباعة المقال

شددت “لجنة كفرحزير البيئية” في بيان اليوم، على أن “مصانع ومقالع شركات الترابة الجهنمية، حولت منطقة الكورة الى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة، بعد تدمير زراعتها ومقومات وجودها. وها هم شباب الكورة يفارقون الحياة واحدا تلو الآخر”.

وقالت: “لمناسبة اليوم العالمي للسرطان، ندعو الى منع استخدام الفحم الحجري والبترولي في لبنان وإقفال مصانع ومقالع اسمنت الموت وترحيلها الى مكان بعيد من الكورة، ومحاكمة أصحابها وشركائهم”.

وحذرت من “أي مخالفة قانونية ترتكبها الحكومة التي ستصبح موضع شبهة في حال تصديقها أكاذيب أصحاب شركات الترابة وإعطائها أي مهلة لمقالع هذه الشركات الموجودة في مكان يستحيل وجود مقالع فيها ودفن ملايين اطنان النفايات الصناعية السامة الخطيرة التي تعتبر قنبلة سرطانية موقوتة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

دواجن
بعد استثناء “الدجاج” من الدولار الجمركي… نقابة الصناعات الغذائية تناشد وزير الزراعة
كبتاغون
كانت متوجهة الى دولة عربية… احباط عملية تهريب “كبتاغون” في علب شوكولا
شعار متعاقدي الامن الداخلي
متعاقدو الأمن الداخلي: لسنا مستعدّين ان نغطّي سرقات السياسيين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة للطفل المغربي في البئر
“أنقذوا ريان” … العالم العربي يصلّي من أجل نهاية سعيدة
حرقان اللسان علامة على متلازمة الفم الحارق
تنبيه… حالات صحية خطرة تكشف من خلال الفم
جبران باسيل
الثنائي الشيعي… باسيل فتى مُتعب وحِمل ثقيل