لجنة كفر حزير البيئية تحذر من عودة جحيم السرطان!

ألنت “لجنة كفر حزير البيئية” في بيان ان “الشعب اللبناني كان ينتظر ان يقوم المجلس البلدي الجديد في شكا بمنع احراق الفحم الحجري والبترولي في افران شركات ترابة الموت، لكننا فوجئنا بمجلس بلدية شكا باستثناء عضو واحد يتخذ القرار الاسوأ والاخطر في تاريخ شكا والقرى المجاورة بعدم الممانعة في الترخيص لشركة هولسيم باستخراج الصخور لتاهيل المقلع في عدد من العقارات وتجديد عقد ايجار محلة وطى القبو” .

أضافت:”ان خدعة التأهيل هي مشروع احتيالي لاعادة عمل المقالع التي يستحيل حصولها على تراخيص قانونية، وان اعادة عمل المقالع يعني اعادة عمل الافران المسرطنة العاملة بالفحم البترولي والحجري الذي منع الاردن استخدامه منذ عام2007 والذي يكلف دول اوروبا عشرين الف قتيل سنويا ويكلف الصين670 الف قتيل سنويا ويكلف شكا والكورة ابادة جماعية لعائلات باكملها وقتل واصابة معظم الشباب في ربيع العمر بالسرطان وامراض القلب والربو والامراض الوراثية وامراض مجهولة اخرى”.

تابع:”ازاء الآثار الكارثية الجهنمية التي ستنتج عن هذا القرار نضع رئيس واعضاء بلدية شكا امام مسؤولياتهم الانسانية والوطنية وندعوهم الى الرجوع عن هذا القرار والغائه مع التشديد على طلب السماح باستيراد الاسمنت والابقاء على استيراد الكلينكر من مصر ونقل المقالع المخالفة الى سلسلة جبال لبنان الشرقية تنفيذا لخريطة المقالع المرفقة بالمرسوم8803, والزام شركات الترابة دفع الرسوم البلدية لبلدة شكا وبلديات الكورة المعنية وتسديد رسوم تشويه البيئة البالغة مئات ملايين الدولارات”.

ختمت:”ندعو بلدية شكا الى اعادة الاعتبار للحياة الانسانية والطبيعية واعتبار حياة الناس في شكا والكورة خطًا احمر ورفض مشروع التاهيل الاحتيالي الكاذب الفاشل الذي سبق ان طرح واسقط مرات عدة وسيسقط مجددا”.