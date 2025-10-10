الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لجنة كفر حزير البيئية تحذر من عودة جحيم السرطان!

منذ 10 دقائق
بلدة كفر حزير

بلدة كفر حزير

A A A
طباعة المقال

ألنت “لجنة كفر حزير البيئية” في بيان ان “الشعب اللبناني كان ينتظر ان يقوم المجلس البلدي الجديد في شكا بمنع احراق الفحم الحجري والبترولي في افران شركات ترابة الموت، لكننا فوجئنا بمجلس بلدية شكا باستثناء عضو واحد يتخذ القرار الاسوأ والاخطر في تاريخ شكا والقرى المجاورة بعدم الممانعة في الترخيص لشركة هولسيم باستخراج الصخور لتاهيل المقلع في عدد من العقارات وتجديد عقد ايجار محلة وطى القبو” .

أضافت:”ان خدعة التأهيل هي مشروع احتيالي لاعادة عمل المقالع التي يستحيل حصولها على تراخيص قانونية، وان اعادة عمل المقالع يعني اعادة عمل الافران المسرطنة العاملة بالفحم البترولي والحجري الذي منع الاردن استخدامه منذ عام2007 والذي يكلف دول اوروبا عشرين الف قتيل سنويا ويكلف الصين670 الف قتيل سنويا ويكلف شكا والكورة ابادة جماعية لعائلات باكملها وقتل واصابة معظم الشباب في ربيع العمر بالسرطان وامراض القلب والربو والامراض الوراثية وامراض مجهولة اخرى”.

تابع:”ازاء الآثار الكارثية الجهنمية التي ستنتج عن هذا القرار نضع رئيس واعضاء بلدية شكا امام مسؤولياتهم الانسانية والوطنية وندعوهم الى الرجوع عن هذا القرار والغائه مع التشديد على طلب السماح باستيراد الاسمنت والابقاء على استيراد الكلينكر من مصر ونقل المقالع المخالفة الى سلسلة جبال لبنان الشرقية تنفيذا لخريطة المقالع المرفقة بالمرسوم8803, والزام شركات الترابة دفع الرسوم البلدية لبلدة شكا وبلديات الكورة المعنية وتسديد رسوم تشويه البيئة البالغة مئات ملايين الدولارات”.

ختمت:”ندعو بلدية شكا الى اعادة الاعتبار للحياة الانسانية والطبيعية واعتبار حياة الناس في شكا والكورة خطًا احمر ورفض مشروع التاهيل الاحتيالي الكاذب الفاشل الذي سبق ان طرح واسقط مرات عدة وسيسقط مجددا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري: العلاقة بين لبنان وسوريا استراتيجية ومميزة لأقصى الدرجات.. وهذه رسالتي للسوريين
    لبنان وسوريا
    خطوة لافتة.. تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري!
    طقس لبنان
    تحضروا لكتل هوائية رطبة وأمطار رعدية نهاية الأسبوع.. ماذا في توقعات الطقس؟

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح
    الياس بو صعب
    بو صعب: حصرية السلاح بيد الدولة أولوية… وباسيل مدعو إلى مراجعة خياراته