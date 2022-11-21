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لجنة متابعة الكوليرا في البقاع: لتأهيل محطات التكرير ومشاريع الصرف الصحي

منذ 6 دقائق
البقاع الشمالي

البقاع الشمالي

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عقدت اللجنة المصغرة لمتابعة مرض “الكوليرا” في منطقة البقاع اجتماعاً في بعلبك، برئاسة النائب علي المقداد وحضور النائب ملحم الحجيري، رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني ممثلاً المحافظ بشير خضر، رئيس قسم الصحة في قضاء بعلبك الدكتور علي صبحي هزيمة، مدير مديرية “الهيئة الصحية الإسلامية” في البقاع عباس معاوية، مسؤول “الرعاية الصحية” في البقاع بلال قطايا وممثل مكتب الصحة لحركة “أمل” في إقليم البقاع محمد معاوية.

استعرض المجتمعون الواقع الحالي لانتشار مرض “الكوليرا”، وما تم إنجازه من متابعات تم الإتفاق عليها في الجلسة الماضية، وجرى النقاش حول آليات العمل للمرحلة المقبلة.

وتم التوافق على ما يلي: “إستمرارية العمل على رصد الحالات الموجودة و انتشارها، إستكمال الورش والمحاضرات المتعلقة بالتوعية والإرشاد في المدارس والمجتمع المدني، إستكمال مشروع فحص مصادر المياه والتوسع نحو كل المصادر في منطقة البقاع، البدء بمشروع فحص التربة، والسعي لدى الجهات الرسمية المعنية بشأن تأهيل محطات التكرير ومشاريع الصرف الصحي”.

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