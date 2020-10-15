لجنة متابعة الناجحين في دورة الجمارك 2014: للاسراع في التطويع

اعلنت “لجنة متابعة الناجحين في دورة خفراء الجمارك 2014” في بيان، أنه “بعد مرور 3 اشهر على قرار تعيننا من مجلس الوزراء، نطالب رئيس المجلس الاعلى للجمارك والاعضاء بضرورة الاسراع في عملية التطويع والتوقف عن المماطلة واللعب في مصيرنا، كما نطالبهم بالاسراع في اصدار الملحق الاول كما الملحق الثاني تمهيدا لتحديد أسماء ومكان وزمان الدفعة الاولى والثانية، وعدم اجبارنا على النزول الى منازلكم وتسليط الضوء على المماطلة في ملفنا بالنسبة لبقية الاسلاك العسكرية، حيث لا تأخد كل هذا الوقت للبدء في عملية التطويع، والتوقف عن المماطلة بمستقبلنا المرهون بين ايديكم. يكفينا ما عانينا من انتظار سنوات مرة بسبب مناكفاتكم.

وختمت اللجنة محذرة من “التلاعب بأسماء الناجحين لانه سيؤدي الى عواقب وخيمة وفضحهم أمام الرأي العام”.