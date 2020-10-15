استمع لاذاعتنا

لجنة متابعة الناجحين في دورة الجمارك 2014: للاسراع في التطويع

منذ 4 ساعات
الجمارك اللبنانية

الجمارك اللبنانية

A A A
طباعة المقال

اعلنت “لجنة متابعة الناجحين في دورة خفراء الجمارك 2014” في بيان، أنه “بعد مرور 3 اشهر على قرار تعيننا من مجلس الوزراء، نطالب رئيس المجلس الاعلى للجمارك والاعضاء بضرورة الاسراع في عملية التطويع والتوقف عن المماطلة واللعب في مصيرنا، كما نطالبهم بالاسراع في اصدار الملحق الاول كما الملحق الثاني تمهيدا لتحديد أسماء ومكان وزمان الدفعة الاولى والثانية، وعدم اجبارنا على النزول الى منازلكم وتسليط الضوء على المماطلة في ملفنا بالنسبة لبقية الاسلاك العسكرية، حيث لا تأخد كل هذا الوقت للبدء في عملية التطويع، والتوقف عن المماطلة بمستقبلنا المرهون بين ايديكم. يكفينا ما عانينا من انتظار سنوات مرة بسبب مناكفاتكم.

وختمت اللجنة محذرة من “التلاعب بأسماء الناجحين لانه سيؤدي الى عواقب وخيمة وفضحهم أمام الرأي العام”.

المزيد من أخبار لبنان

الجيش اللبناني
الجيش أوقف متورطا باشكال عين الحلوة الاخير
كورونا لبنان
كورونا
إصابة جديدة بـ”كورونا” في الزرارية
توقيف
توقيف عصابة لسرقة السيارات في بيروت وجبل لبنان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
قلق وترقّب في الأسواق… دولار السوق السوداء يعاود الإرتفاع
الشرطة الأردنية-أرشيفية
بالفيديو..جريمة مروعة تهز الأردن “اختطاف فتى وبتر يديه وفقأ عينيه”
التهاب الأذن
التهاب الأذن… أنواعه وأسبابه