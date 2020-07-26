لجنة متابعة مستقبل مرج بسري ردا على الجسر: يتحمل المسؤولية الجزائية لأي تصرف يلحق برافضي السد

أصدرت لجنة “متابعة مستقبل مرج بسري” المنبثقة من “لقاء البلديات” الرافضة لإقامة سد بسري، ومخاتير البلدات، ولجان الأهالي، والهيئات التراثية والأثرية والبيئية، و”الحركة البيئية اللبنانية”، ومنظمات المجتمع المدني، والوافدين إلى مرج بسري، والمعتصمين ضد مشروع السد، والمختصون والخبراء والناشطون على مستوى كل الوطن، بيانا، ردت فيه على كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

الذي طلب من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي “المؤازرة الأمنية، لمعاودة العمل بمشروع سد بسري”.

واستنكر البيان “هذا المنحى اللامسؤول من رئيس مجلس الإنماء والإعمار، الذي يطلب فيه استعمال القوة المفرطة، لاستئناف العمل في مشروع مرفوض من قبلنا جميعا، وهو كطرف في النزاع، في دعوى الإبطال أمام مجلس شورى الدولة، بموجب القرار الإعدادي الأخير.

وأضاف البيان، لا يحق له مباشرة أي عمل قبل الفصل القانوني في دعوى الإبطال تلك، ونقول له: إن هذا الطلب، باستعمال القوة والمؤازرة الأمنية يؤكد معرفته المسبقة، بأن مشروعه هذا، لا يلقى أي ترحيب من أهالي وبلديات المنطقة، وأي تصرف أهوج، أو أي ضرر جسدي، أو معنوي، يلحق بأي من الرافضين معنويا، كان أم بدنيا، فهو يتحمل مسؤوليته الجزائية وتبعاته كاملة، ونربأ بأي سلطة إجرائية أن توافقه على طلبه هذا، الذي يستخف بحياة الناس وأمنهم، من دون تقدير للعواقب، ويدعو علانية إلى القمع”.

وحمل “مسؤولية هذا الأمر، لرئاسة الحكومة، كونها المشرفة المباشرة على مجلس الإنماء والإعمار، لتتخذ التدابير المسلكية والتأديبية بحقه، بسبب دعوته تلك، التي لا تنم عن عقلانية، أو حرص على السلم في منطقتنا الآمنة”.

وختم “حق الاعتراض كفله الدستور وشرعة حقوق الإنسان، التي ترفض هذا السلوك القمعي، الذي يدعو إليه”.