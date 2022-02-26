الأحد 25 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
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لجنة متعاقدي الاساسي: لتطهير المدارس من المدراء الذين لا ينتجون تربويا

منذ 10 ساعات
متعاقدو التعليم المهني والتقني الرسمي

متعاقدو التعليم المهني والتقني الرسمي

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طالبت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بـ”محاسبة كل مدير يقصر في عمله، وخاصة لجهة تنفيذ تعميم التعويض على التلامذة والاساتذة المتعاقدين، ولجهة الاسراع في إرسال المعلومات اللازمة في ما خص ساعات التعاقد المنفذة وأيام الحضور الفعلي، فهناك عدد من المدراء يتفق مع أساتذة الملاك بعدم فتح المدارس والتعويض على الطلاب، بحجة تربوية مفلسة”.

ودعت الى “اتخاذ قرار باستبدال أي مدير يقصر في واجباته، وتعيين المدير الكفوء مكانه، آن الآون لتطهير المدارس من المدراء الذين لا ينتجون تربويا”.

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