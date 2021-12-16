لجنة مستخدمي مستشفى "الحريري الجامعي": ندعم إضراب عاملي المستشفيات

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء “مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي” “دعم طروحات الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بشأن الإعلان عن التحركات والإضرابات في مختلف المستشفيات الحكومية في لبنان مع بداية العام المقبل، في حال لم يتم إيجاد حلول جذرية تتعلق بالرواتب وطرق تسديدها بما يتماشى مع الوضع المادي والمعيشي الراهنين المتعلقين للأسف بشكل أساسي بانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي”.

واكدت في بيان “تأييد مطالب “الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية” كونها تعني كافة العاملين في القطاع الصحي الرسمي من دون استثناء، وتحد من الإنهيار الحاد الحاصل لهذا القطاع وهجرة عامليه، وتؤمن الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة في بلد أمسينا فيه غرباء”.

ودعت اللجنة “وزير الصحة العامة فراس الأبيض، الذي نعتبره الأكثر معرفة بهذا القطاع من أي وزير سابق نظرا لتمرسه فيه ولإدارته المستشفى الحكومي الرسمي الرئيسي في لبنان لعدة سنوات خلت، أن يبدي التعاون المطلوب وأن يستكمل الخطوات التي بدأها سابقا لناحية تطوير هذا القطاع، عبر إيجاد المخارج القانونية وسبل التمويل اللازمين ليتمكن العاملون فيه من قبض جزء من رواتبهم بالدولار الأميركي كي يحفظ هذا الراتب جزءا من قيمته نظرا للتغير الدائم بسعر صرف الدولار الأميركي، وإلا فإن أي مساعدات أو مساهمات سيتم تقديمها لن تصيب الهدف المطلوب منها”.